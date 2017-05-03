Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.45'te Rusya'nın Soçi kentine indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı’na gelişinde, Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Soçi Temsilciliği Başkanı Anatoliy Şostak, Soçi Belediye Başkanı Anatoliy Pahomov ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile birlikte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Soçi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda baş başa görüşecek, çalışma yemeği ve heyetler arası görüşmeye katılacak.

Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.