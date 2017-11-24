  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Zirvesi'nin ayrıntılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilere Soçi Zirvesi'ne ait detayları paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Zirvesinin ayrıntılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran zirvesinin ardından, Suriye’yle ilgili gelinen noktayı “Temel hedef, Suriye halkının bütün kesimleri nezdinde kabul görecek kalıcı bir siyasi çözüm” diye anlattı.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin oluşturulacağını ve buraya çağrılacak kesimleri üç ülkenin birlikte belirleyeceğini belirten Erdoğan, "Kongrenin ateşkes ve çatışmasızlık sürecine katkı vermesini bekliyoruz " diye konuştu.

Kongrenin iki hedefi olduğunu belirten Erdoğan, "Birincisi, yeni bir anayasa yazılması. İkinci hedef ise Blrleşmiş Milletler gözetiminde adil ve şeffaf olarak seçime gidilmesi." dedi.

Türkiye’nin PYD-YPG’ye karşı tavrını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, “Putin bu örgüte Esed’in de olumsuz baktığından söz etti. Masada, PYD-YPG’nin yer almasını onun da istemediğine değindi” dedi.

Gazetecilerin Ankara ile Şam arasında bir temas olabilir mi sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Yarın neler olabileceği, o anki şartlarla alakalıdır.Siyasetin kapıları, malumunuz, son ana kadar her zaman açıktır." dedi.

Erdoğan Şam yönetimiyle herhangi bir temas sağlandı mı sorusunu da "An itibarıyla o tür bir durum yok ortada.” diyerek cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin DEAŞ'ın yok edilmesine rağmen terör örgütü PYD'ye silah vermeye devam etmesi konusunda da önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: soçi zirvesi, cumhurbaşkanı tayyip erdoğan
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