Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz Türkiye ile Yunanistan arasında köprüsünüz





Yunanistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümülcine'de halka hitap etti.

Gümülcine temasları kapsamında Cuma namazını Kırmahalle Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada 150 bine yakın soydaşımız var. Siz Türkiye ile Yunanistan arasında köprüsünüz. Biz sizleri böyle görüyoruz. Şu anda Yunanistan Parlamentosu'nda 4 milletvekili sizleri temsil ediyor. Bu milletvekilllerinin çok çalışması lazım. Dün bazı sorunları dile getirdim, belki izlemişsinizdir. Bu sorunları bir an önce çözme suriyetiyle tüm bölgedeki soydaşlarımızın da hep birlikte sorunların giderilmesi Yunanistan'daki birliği beraberliği dayanışmayı güçlendirecektir."

"Benim ülkemde Rum vatandaşlarımla ilgili sorunum yok." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce el konulmuş olan Rum vatandaşlarımıza ait vakıf gayrimenkullerinin iadesine yönelik yasayla hepsine bedelleri ödendi ya da teslimleri yapıldı. Bütün bu gayrimenkuller hak sahiplerinindir dedik. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Bu dayanışmayı sürdürmek lazım. Yunanistan NATO'dan çıktığında destekledik ve tekrar kabul oldular. Bu dayanışmaları geliştirmek lazım. Bir engel olduğunu sanmıyorum. Buradaki vatandaşların birliği beraberliği çok önemli. Size tavsiyem şu, iki tavsiyem var. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'ten; 'İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme; sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.'"

TRT HABER