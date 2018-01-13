Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz kaçıyorsunuz biz kovalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Sizin şu anki duruşunuz zaten her şeyi ortaya koyuyor. Bugün Bingölümüzün 6. Olağan kongresi için buradayız. Sizden isteğim var, hep beraber Rabiamıza sahip çıkalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizde ayrımcılık yok, 80 milyon tek milletiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız, mesele bu.

-Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki buna yeltenirse millet olarak F-16 oluruz, tank, top oluruz inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya’da? Hadi gel buraya, gelemezler. Arkalarına malum ABD’yi almışlar, kimisi de Batı’da bazı ülkeleri arkalarına almış kaçıyorlar. Siz kaçıyorsunuz biz kovalayacağız. Bunlar ümmeti parçalamaya çakıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

- Onun için Bingöl’den biz çok şey bekliyoruz ha, 2019'un martı. Yerel seçimler olacak. Arkasından kasım, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olacak. Hazır mıyız? İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz.

Ayrıntılar gelecek...