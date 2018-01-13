  • 13 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz kaçıyorsunuz biz kovalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz kaçıyorsunuz biz kovalayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne demek paralel devlet ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi gel buraya, gelemezler." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz kaçıyorsunuz biz kovalayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

-Sizin şu anki duruşunuz zaten her şeyi ortaya koyuyor. Bugün Bingölümüzün 6. Olağan kongresi için buradayız. Sizden isteğim var, hep beraber Rabiamıza sahip çıkalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizde ayrımcılık yok, 80 milyon tek milletiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız, mesele bu.

-Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki buna yeltenirse millet olarak F-16 oluruz, tank, top oluruz inlerine gireriz. Bu milletin huzurunu bozamayacaklar. Paralel devletmiş. Ne demek paralel devlet ahlaksızlar. Ne işin var Pensilvanya’da? Hadi gel buraya, gelemezler. Arkalarına malum ABD’yi almışlar, kimisi de Batı’da bazı ülkeleri arkalarına almış kaçıyorlar. Siz kaçıyorsunuz biz kovalayacağız. Bunlar ümmeti parçalamaya çakıştılar. İnşallah bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. 

- Onun için Bingöl’den biz çok şey bekliyoruz ha, 2019'un martı. Yerel seçimler olacak. Arkasından kasım, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olacak. Hazır mıyız? İnşallah o seçimlere giderken çok güçlü gideceğiz.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER