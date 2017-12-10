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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas İli Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas İli Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas İli Toplu Açılış Töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas İli Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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