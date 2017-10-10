Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Sırbistan Sarayı'nda gerçekleşen resmi törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi.

Erdoğan ve Vucic tören kıtasını denetledikten sonra iki ülke heyetlerinin takdimi gerçekleşti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, basın mensuplarına el sıkışarak poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreni gerçekleşecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, dün akşam geldiği Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve kabine üyeleri tarafından karşılanmıştı.

Eski futbolcular Prekazi ve Simovic ile görüştü

Erdoğan, konakladığı otelde Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sohbet esnasında Simovic ve Prekazi tarafından Galatasaray forması hediye edildi.

Erdoğan'ın eski futbolcularla sohbetine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da eşlik etti.