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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in davetlisi olarak 9 -11 Ekim'de bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistana gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ziyaretini müteakip Sırbistan'a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Erdoğan'ın Sırbistan Meclis Başkanı ile de biraraya geleceği belirtildi.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca Türkiye-Sırbistan İş Forumu gerçekleştirileceği ifade edildi.

Söz konusu ziyaret kapsamında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programı çerçevesinde Yeni Pazar-Sancak'ı da ziyaret edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Sırbistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiği, ziyaretin ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak biçimde pekiştirilmesi yolunda önemli bir gelişme teşkil edeceği belirtildi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Sırbistan
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