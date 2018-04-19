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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi'ye kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğunu söyledi. 

Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğu da konuşuldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinden bahseden Erdoğan ve Şi, terörle ortak mücadelenin önemini de konuştu.

İki lider, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.  "Kuşak ve Yol Girişimi" ile Türkiye'de öngörülen yatırımlara da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden tebriklerini iletti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: şi cinping, cumhurbaşkanı erdoğan
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