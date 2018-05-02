  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.

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Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temasları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Ulusal Mezarlığa gitti.

Mezarlığa çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı.

Erdoğan, anı defterini imzalayarak Ulusal Mezarlık'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Kaynak: AA

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