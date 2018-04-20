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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak geçmiş olsun dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneşi aradı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına isabet eden bir cisimle yaraladı.

Tecrübeli teknik adamın başına 5 dikiş atıldı ve sabaha kadar hastane kalmasına karar verildi.

Güneş'in Fenerbahçe tribünlerinden atılan cisimle yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede olan tecrübeli teknik adamı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 

Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Kaynak: AA

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