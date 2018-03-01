Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'de FETÖ okullarının kapatılması çok çok önemli

Batı Afrika turunda Cezayir ve Moritanya'dan sonra Senegal'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Sall ile ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Senegal'i bir kez daha ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Senegal siyasi ve ekonomik istikrarı demokrasi ile kıtada örnek bir ülke. Bölgesinde barışa da önemli katkılarda bulunmaktadır. Senegal'in başta kendi çehresi olmak üzere kıtadaki genelindeki öncü rolünü biliyor takdirle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize ve milletimize karşı sergilediği dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu asil duruşu, bu asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız.https://t.co/Y7mBsIPSkG pic.twitter.com/hWUlShXOG8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Mart 2018

"Senegal Türkiye'nin kara gün dostudur"

İnşallah bu rolün ilerde daha da güçleneceğine inanıyorum. Senegal bizim için değerli bir dost, bunun yanında stratejik bir ortakdır. Senegal'de Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da ispat etmiştir. Senegal hükumetinin 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize ve milletimize karşı sergilediği dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu asil duruşu bu asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız.

FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif vakfımız tarafından Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda, vatanını seven, ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar Türk ve Senegal devletlerinin teminatı altında faaliyet gösterecektir. Senegal hükumetine Maarif Vakfı'na verdiği destek için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

"Yeni bir hamle yakalayacağımıza inanıyorum"

Sayın Cumhurbaşkanı dostum Macky Sall ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi bir kez daha değerlendirme fırsatı buldum. 2013 yılında Başbakan olarak ziyaret ettiğim ve aldığımız kararların o günden bu güne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 2013 yılından sonra ilişkilerimiz yeni bir ruh ile geliştiyse bu ziyaretin ardından yeni bir hamle yakalayacağımıza inanıyorum.

Ülkelerimiz arasındaki iyi siyasi ilişkiler ikili ticari ilişkilerde kendini gösteriyor. 2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar bandının üzerine çıkarak 250 milyon dolara yaklaşmıştır. İnşallah şimdi bu rakamları daha da yukarı taşıyacağız. Fakat ticaret hacmini yükseltmek kadar onu dengede tutmak da önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu başarılar sürdürülebilir olamaz. Bizim için Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak ne kadar önemli ise Senegal'in potansiyelini Türkiye'de tanıtmak o kadar önemlidir.

"Türk firmalarının Senegal'de iz bıraktıklarını görüyoruz"

Geçen hafta 22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul'da Türkiye Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu Ekonomi Forumu düzenlendi. Forumda ticaretimizi ve yatırımlarımızı artırmak için neler yapılabileceği tartışıldı. Aziz dostum Macky Sall'in oluşturduğu Senegal Kalkınma Planı bölgedeki ülkelere örnek teşkil ediyor. Türk firmalarının proje ve eserleri ile Senegal'de iz bıraktıklarını görüyoruz. Senegal hükumetinin şirketlerimize verdiği desteğe de müteşekkiriz. Onlar da bu desteğin hakkını hakkıyla vereceklerdir.

"Enerji, turizm ve ulaşım alanlarında önemli imzalar attık"

Türk iş adamlarının Senegal'deki projelerde daha fazla pay almasını arzu ediyoruz. Bugün buraya 150'yi aşkın iş adamı ile geldim. Biraz sonra onlara değerli dostum Sall ile hitap edeceğiz. Onların yatırımlarda yakalayacağı heyecan çok çok önemli. Bugün enerji, turizm, ulaştırma alanlarında çeşitli belgelere imza attık. Özellikle turzmi Senegal için çok önemsiyorum. Maden ve minareller alanındaki işbirliğini önemsiyorum. Hidrokarbonlar ve enerji alanındaki işbirliğini her iki ülke içinde önemsiyorum. Demiryolu alanında işbirliğinin geliştirilmesini özellikle Senegal için çok çok önemli modernleşmede kayda değer bir adım olarak görüyorum. Bütün bu anlaşmaların işbirliğimize katkı sağlayacağına inancım tamdır.

"Bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yok"

Afrika'ya yaptığımız bu ziyaret esnasında önce Cezayir ve Moritanya'ya gittim buradan da Mali'ye geçeceğim. Bu ziyaretlerimizin ne kadar anlamlı olduğunu oradaki görüşmelerde anlıyoruz. Biz Afrika ülkeleri ile eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin tarihi 10. yüzyıla dayanıyor. Hamdolsun bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. Beş yıl önce Başbakan iken ziyaret ettiğim Goree Adası'nı her hatırladığımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum. Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dirayeti yüce gönüllülüğü de saygı ile karşılıyorum.

Bizler gelecek asrın bir Afrika asrı olacağına inanıyoruz. İşbirliğimize de bu açıdan uzun vadeli bakıyoruz. Bu arada çok sevdiğim bir Senegal atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum; "Şayet çelikten dişlerin varsa demirden hindistan cevizlerini bile yiyebilirsin." Bence iyi bir dost çelikten dişe benzer. İşte biz de Senegal'in kara gün dostuyuz. Senegal ve Türkiye'nin tıpkı Senegal milli marşında dendiği gibi omuz omuza verildiğinde üstünden gelinemeyecek hiç bir zorluk yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nişan takdim edildi

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'in en yüksek nişanı olan "Senegal Yüksek Devlet Nişanı"nı takdim etti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar

Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, iki ülke arasında, "Demiryolu Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Hidrokarbonlar ve Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Niyet Mektubu" ve "Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Niyet Mektubu" ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından imzalandı.

Kaynak: TRT Haber