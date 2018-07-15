Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'nde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Makamı'nda

Şehitler Köprüsü'nde yapılan Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi.

Bayraklarla akın ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu.

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti.

Kaynak: TRT Haber, AA