Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii’nde “Hatm-i Şerif Merasimi”ne katıldı.
Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Camii’nde düzenlenen “Hatm-i Şerif Merasimi”nde şehitler için Kur’an okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii’nde “Hatm-i Şerif Merasimi”ne katıldı.
Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.
Kaynak: TRT Haber