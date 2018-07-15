Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii’nde “Hatm-i Şerif Merasimi”ne katıldı.

Erdoğan, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Kaynak: TRT Haber