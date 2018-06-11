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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitingi sonrasında 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret ederek dua etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Halisdemirin kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde kent merkezinde düzenlediği mitingin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, şehitlikte dua etti ve kabirdeki çiçekleri suladı.

 


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir ve abisi Doğan Halisdemir de eşlik etti.

Erdoğan, ziyaretinin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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