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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in annesi Hülya ve babası Fethi ile telefonda görüşerek, taziyelerini sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, şehidin Malatya'nın Arapgir ilçesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak anne Hülya Bilgiç'e verdi.

Şehit annesi Bilgiç, telefonda oğlunun vatan uğruna şehit olduğunu belirterek, ''Her zaman arkanızdayız. Siz hiç merak etmeyin, ben böyle evlatlar yetiştireceğim. Siz bizim arkamızda olduktan sonra hiçbir şey olmaz, merak etmeyin.'' dedi.

Baba Fethi Bilgiç ise "Sizinle gurur duyuyoruz, vatanımız sağ olsun. Bu mikropları temizleyene kadar devam edecek. Nice Hüsnülerimiz var" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İnşallah el ele, bizler de üzerlerine ölümüne gideceğiz.'' şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç, önceki gün tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olmuştu.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, fırat kalkanı harekatı, şehit, taziye
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