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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti.

03 Temmuz 2018 Salı 15:37





