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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti.

Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş'ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü de kabul etti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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