Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonrası OHAL'i kaldırabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"O terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor"

- Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin. Sayın İnce'nin yeni yönetim anlayışı diye bir derdi var mı? Ben öyle bir şey duymadım. Teröre yönelik meydanda bir söz duydunuz mu? Sizler duyduysanız ayrı. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor.

"Bunlar bir proje örgüt"

- Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen 'meydanlara dökülün' diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil.

"Terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler var"

- Sözde adalet yürüyüşünde de yanlarında bu terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler vardı. Bunların bir kısmı cezaevinde bir kısmı yurtdışında. Bunlar da gidip Edirne'de böyle bir zatı ziyaret ediyor.

"Kaybetti, TRT ile mücadelenin içine girdi"

- Sayın İnce kendi partisinin içerisinde kaybetti, TRT ile mücadelenin içine girdi. Keşke TRT ile ilgili bir konuda TRT'deki bu yayınlar hiç olmasa. Açıkça söyleriz. Ama o TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş.

"Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü"

- Malum daha kısa bir süre önce Boğaz'da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce Haydarpaşa Limanı önünde olmuştu. O zamanlar Selimiye taraflarında aylarca yanmıştı.

"Kanal İstanbul projesi zevk için değil, stratejik bir proje"

- Bu her an olabilir. Yalıların bir çoğuna bu tür gemiler çarpmıştır. Kanal İstanbul projesi zevk için değil, bu stratejik bir proje. Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız

"Son haftada anlatacağım"

- Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok son hafta bunları anlatacağım. Kurullarımız olacak. Bakan sayısının ciddi manada azalması, Cumhurbaşkanı'nın seri olacağı bir sistem gelecek. Şuan bileklerimiz bağlı, ama yeni dönemde ortak aklı devreye sokarak yanımızda ciddi bir ekip o ekiple beraber süreyi hızla işleten bir yapıyla Türkiye'yi uçuracağız.

"Bunlar Belediye Başkanlık sürecinden gelen projeler"

- Dün akşam gençlere söylediğim gibi. Orada söyledik. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığını açıkladık. Son hafta yeni yönetim sistemini bir programla açıklayacağız. Biz Türkiye'yi 4 ana sütunun üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet emniyet. Muharrem İnce proje ile konuşmuyor o kaçak güreşiyor. Bizim Millet Bahçeleri diyoruz. Diyorki ben söyledim diyor. Bu projeler Belediye Başkanlık sürecinden gelen projeler.

"29 Ekimde yeni havalimanını açacağız"

- Havalimanının olduğu bu yer İstanbul'un çok içinde. Terminal binasını fuar ve müze olarak tutacağız. Her zaman projeler ihtiyaçlara göre şekil alır. Proje mimarları buna göre yapıyor. 29 Ekim'de açılışını yapacağımız yeni havalimanı şehre bağlantı yollarıyla uzak değil.

"Türkiye büyüyor, uçuyor"

- Tv programı yapacağız. Onunla havalimanının son geldiği noktayı paylaşalım diyoruz ve bunun biz Türkiye'nin dünyaya dünyanın da Türkiye'ye bakışını değiştireceğiz. Yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023'te 150 milyona çıkacak. 200 arasında değişebilir. Niye bize rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor.

"Kanal İstanbul ile boğaz o tehditlerden kurtulacak"

- Cumhurbaşkanlığına soyunan kişi havalimanını Kanal İstanbul'u hazmedemiyor. Butik şehirler kuracağız. Bunlarla İstanbul'un güzelliğine güzellik katacağız. Panama Kanalı ile tanınıyor, Süveyş te öyle. Kanal İstanbul da böyle tanınacak. Boğaz o tehditlerden kurtulmuş olacak. Oradan belki tenezüh gemileri, turistleri gezdirenler gidip gelsin diyoruz. Büyük gemilerin hepsi Kanal İstanbul'dan geçmek suretiyle tehditten kurtulmuş olalım.

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı açıklamaları

- Türkiye'de en çok telefonu dinlenen kişi benim. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa niye açıklamadı. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında hastanelerimizin hali neydi. Projeye kabiliyeti olan bir insansan bir tane doğru düzgün hastane niye ortaya koymadın? Bunlar projeden anlamaz. Proje bizim işimiz. Belediye Başkanlığım döneminde ideallerim olarak gördüğüm hastaneler bunlar.

"Öğrenci bursu şimdi 450 lira"

- 5 bin ambulansı sağlık örgütümüz içerisine dahil ettik. Mutluluk, huzur bu. Halk kendisini yönetene güvenecek. Öğrenci bursu biz geldiğimizde 45 liraydı şimdi 450 lira. Yurt hak getire. Şuanda biz yurt yapımında durmak yok yola devam ediyoruz. 600 binin üzerinde öğrenciyi yurtlarımızda barındırıyoruz.

"Kılıçdaroğlu adalet duvarına çarptı"

- Kılıçdaroğlu'nun iftiraları çok çirkin, adalet duvarına çarptı. Şahsımı ve aile bireylerimi Man Adası'na para kaçırmakla itham etti. Parlamentodaki bütün milletvekilleri hırsız dediğinde bütün herkesi kapsıyor. Demekki o da hırsız. Böyle bir iftira ile boyacı sandığı başındaki kişini söylemesiyle kabullenmek olabilir mi? Şuanda bütün arkadaşlarımız dava açıyor. Ama hırsızlık iftirası bunların iliğine kadar işlemiş. Yargıda boylarının ölçüsünü almalarına rağmen yüzsüzlükle devam ediyorlar.

"Cumhurbaşkanının yasa yapma yetkisi yok"

- Öncelikle bir Cumhurbaşkanı ile ayrımı bir kenara koyalım. Bir bütünlüğü koyalım. Seri anlamda bir üretimi ortaya çıkaralım. Parlementonun çalışması ağır giderse siz de yürütme olarak seri, üretimde kararlar alamıyorsunuz. Bazıları saptırma yapıyor; Cumhurbaşkanı yasa yapıyor diye. Cumhurbaşkanının yasa yapma yetkisi yok. Cumhurbaşkanı sadece KHK çıkarmada yetki almış oldu.

"Kim hangi göreve gelecek çalışacağız"

- Bununla birlikte yasa konusunda atacağımız adımlar konusunda parlemento müsaade etmezse yapamaz. Yapılandırma süreci içerisinde 16 Nisan kararlarıyla milletimiz eski sisteme son verdi. Yeni sistem bu 24 Haziran seçimiyle birlikte sinyalini alacak. Bununla birlikte de yeni sistem içerisinde Cumhurbaşkanı olarak kim hangi göreve gelecek bunları ekibimizle çalışacağız.

"Kabine dışarıdan olacak"

- Arkadaşlarımızı tanıtacağız ve bu çalışmalara gireceğiz. Ağırlıklı olarak kabine dışarıdan olacak. Parlamento bize müsaade etmediği sürece bir şey yapmamız mümkün değil. Parlamentodan milletvekili alabilirsiniz, alırsınız ama bu defa o arkadaşınızın yeri boşalmış olur. Bir milletvekilliğini kaybedersiniz. İkiyse ikiyi, üçse üçü kaybedersiniz.

"Güçlü bir Meclis kurabilirsek o zaman bizim güçlü hükümet"

- Onun için daha çok ağırlıklı olarak dışardan bu kabineye elemanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek. Ondan ağırlıklı olarak kabine dışarıdan olacak. Güçlü bir Meclis kurabilirsek o zaman bizim güçlü hükümet kurmamız da rahat olacaktır. Cumhur İttifakı'nın sağlayacağı imkandır bu. Bu ittifakın çıkaracağı milletvekili ne olacak bu çok önemli.

"Yeni sistem koalisyondan ayıklanma sistemi"

- Bu sistem bir koalisyon sistemi değil, koalisyondan ayıklanma sistemi. 50 artı 1 zorda olsa işi netleştirecek. Halk kararını verip sevk edecek. Türkiye geçmişten bugüne koalisyon hükümetlerinden netice alamadı, geriye gitti. Bizim dönemimiz de öyle bir şey olmadı hep irtifa kazandık. Eskiye dönmeyelim istiyoruz. Biz bürokratik oligarşiden çok çektik. Devleti şirket gibi yönetirsek netice alırız. Burada özellikle bürokratik oligarşide yoğrulmuş, siyasi vizyon sahibi olacak.

"Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım"

- Adeta şirket yönetir gibi de işi yönetebilecek kabiliyete sahip bir kabine olacak. Cumhur İttifakı'nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım. Şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde, ben kalkıp 'ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur. En ideal olan, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız.

"CHP beyannemesinde ne FETÖ ile mücadele var ne de terör"

- CHP'nin seçim beyannamesinde FETÖ ile mücadeleyle ilgili bir şey yok. Terör de yok. Niye? Onlarla beraber geziyor. 15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz.

"OHAL'le ilgili talimat verip çalışmayı sürdüreceğiz"

-Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra çalışmaları Adalet Bakanı ile vesaire talimat verip çalışmayı sürdüreceğiz.Tabi bu işler fazla sürüncemede kalmaz hemen adımı atıp yola devam edeceğiz.

"İhanet şebekesiymiş, aldatıldık"

- Bizim zamanımızda FETÖ'nün büyüdüğünü ben reddetmem. Biz bunların bu tür bir ihanet içerisinde olduğunu hiç düşünmedik. Meğerse bunlar ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık. Ecevit, İnönü en yakın dostuydu bunların.

"Sincar'ı da, Kandil'i de vurururz, Mahmur da önemli"

- Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa Bağdat yönetimiyle de konuyu süratle görüşürüz, çözerim dediği takdirde ne ala. Bağdat yönetimi terör sorununu çözmezse, kimseden icazet almayız. Sincar'ı da Kandil'i de vurabiliriz. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş, böyle demiş. BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Orada terörist yetiştiriliyor, kuluçka yuvasıdır. Kandil Mahmur'dan besleniyor.

"CHP'nin istihbarat iyi çalışıyor"

- (CHP'nin Kandil açıklaması) Demek ki iç içeler. İstihbarat iyi çalışıyor onların. Bizim hassasiyetimiz Suriye'nin kuzeyinde. Afrin'de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik. Kandil tehdit oluşturuyorsa gereğini yapacağız.

"Seçimden sonra adımını atarız"

- (Bedelli askerlik) Başbakan açıklama yaptı. Bunu bizim daha çok askerle çalışmamız gereken durum. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz bu demek olmaz, hassas olmalıyız. Çok ciddi bir birikim var. Bir tarafta da Afrin, Cerablus, Sincar, Kandil var. Bütün bunların konuşulduğu dönemde bedelliyi öne çıkarırsak yanlış olur, halkım ne yapıyorsunuz der. Seçimden sonra bu işin askeri boyutunu değerlendiririz, kendi kabinemizle ortak aklı oluştururuz adımını atarız.

"Bir gece ansızın vurabiliriz"

- Bu milleti kimse bölemez. Bir terörle mücadele içerisinde düşmana malzeme verme yolunu tercih edemeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, vurabiliriz. Bizim stratejimiz böyle olacak.

Kaynak: TRT Haber