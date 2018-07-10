Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde ihracatı artıran bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ortak basın toplantısı düzenledi.

24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bizden önce milletvekili arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Cumhurbaşkanı olarak yeminimi yaptıktan sonra da ilk iş olarak kardeş, dost Azerbaycan’ı ziyaret etmek suretiyle görevimizi ifa etmek istedim" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tek millet, iki devlet anlayışında pekiştiğini ifade eden Erdoğan, "Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Savunma sanayiinde ihracatı artıran bir Türkiye var"

Savunma sanayiinde ihracatı artan bir Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "Bunu kardeş ülkelerle çok daha farklı bir şekilde paylaşalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ’yle mücadeleye değinen Erdoğan, “Gerek İlham kardeşimizin buradaki hassasiyeti gerekse bizde bulunup da Azerbaycan aleyhine faaliyette bulunanlara yönelik karşılıklı koordinasyonumuz birçok şeyin hallini arka arkaya getirdi” dedi.

Erdoğan, “Maarif Vakfımız ile inşallah Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yapacakları çalışmayla buradaki sıkıntıyı, açığı da süratle giderme fırsatını bulacağız” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber / AA