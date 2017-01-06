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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Enes Çiçek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfada şehit ailesini ziyaret etti

Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Valiliği ziyaretinin ardından İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki saldırıda şehit olan Çiçek'in ailesine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Şehidin ailesinin Şıh Maksut Mahallesi'ndeki evine gelişinde Erdoğan sevgi gösterileriyle karşılandı.

Şehit Çiçek'in Derviş Hoca Camisi imamı olan babası Bekir ve annesi Hatice Çiçek ile diğer yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye taziyelerini bildirdi.

Evde yaklaşık 40 dakika kalan Erdoğan'ı caminin çevresinde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla uğurladı. AA

Etiketler: taziye ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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