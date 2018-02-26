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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi sarayında kendisini ziyaret eden çok sayıda sanatçıyı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçıları kabulünde, sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerimize verdikleri desteği ifade ettiler.

Türkiye’nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu belirtip bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: sanatçı, erdoğan, cumhurbaşkanı, Beylerbeyi
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