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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Kökenine, mezhebine, meşrebine, görüşüne bakmaksızın asırlardır birarada kardeşçe huzur içinde yaşayan sizleri tüm Türkiye'ye örnek gösteriyoruz. Çok açıkça söylüyorum Türkü ile Kürdü ile Azerisi ile bizde ayrılık yok. Bizde birlik var. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. 

- Kimsenin karşısında bugüne kadar eğilmedik. Sadece Rabbimizin huzurunda eğildik. 15 Temmuz'da bize saldıranlar geldikleri gibi giderler. Birileri ABD'ye gider birileri batının değişik ülkelerine gider ama ülkenin asıl sahipleri yine bu ülkede kalır. Biz buradayız onlar nerede? 

ABD'de 'ambargo' davası

- Kimisi Hans'ın kulu kölesi, kimi George'un kulu kölesi, kimisi sahte kurulan mahkemelerde güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. O sanal oluşturulan mahkemeler, FETÖ temsilcileriyle kurulan mahkemeler benim ülkemi asla mahkum edemez.

- Uçak fiyatlarınıda indirecekler, daha düşük fiyatla gelme şansınız olacak. Takip edeceğiz ve inşallah fiyatların düştüğünü haftasonundaki uçak sayılarınında seferlerininde arttığını duyacaksınız. 

- Kars'ın sorunları çözülmeden Doğu'nun sorunları çözülmez, Doğu'nun sorunları çözülmeden de Türkiye'nin sorunları çözülmez. Kars'ı her alanda ayağa kaldıracak adımları atacağız. 

Etiketler: rıza sarraf, Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı erdoğan, abd
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