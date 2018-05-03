Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti.

Resmi ziyaret için geldiği Seul'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde, Hanwha, Daelim ve GS firması yöneticileri ile bir araya geldi.

Ayrı ayrı gerçekleştirilen kabullerde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu.

Erdoğan Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret etti.

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de gazetecilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Samsung Dijital Şehri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA