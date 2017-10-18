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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kabul etti

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.

Erdoğan, kabulde milli sporcularla tek tek tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetinde, takım halinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kabulde Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı milli takım formasını hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Bakanı Yıldırım Demirören ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı
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