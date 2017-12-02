Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın mezhep ayrıcalığına düşmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Iğdır 6. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımız, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim lugatımızda uzak yoktur, ücra köşe hiç yoktur. Ülkemizdeki tüm illerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz bize aynı mesafededir. 80 milyon vatandaşımızın tamamı bizim nazarımızda aynıdır. Bizim gözümüzde birinci sınıftır.

- Etnik kimliğinden dolayı inancından dolayı ötekileştirme artık bu ülkede tarih olmuştur. Sakın ha mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde sünnilik, alevilik yok biz de illa islam var. İslam'dan başka hiçbir şey yok. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin. Türkse bizden Kürtse bizden Arapsa bizden diye bir şey yok. İnsansa hepsi bizden.

- Hiç kimse bu ülkede kendisini dışlanmış hissetmesin diye gayret sarfediyoruz. Iğdır'a üniversiteyi, havalimanını hangi iktidar getirdi? Yeter mi? Yetmez. Daha çok şeyler olacak. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin dört bir köşesini eserlerle dolattık. Engellere, sabotajlara, kirli oyunlara rağmen millete hizmette geri adım atmadık.

"236 milyar dolardan aldığımız milli geliri 863 milyar dolara çıkardık"

- 236 milyar dolardan aldığımız milli geliri 863 milyar dolara çıkardık. Niyetimiz millete hizmet, menzilimizde büyük ve güçlü Türkiye. 3 buçuk katrilyonluk yatırım yaptık. Yol medeniyettir, bu işler lafla olmuyor biz icraatta bulunduk. Bölücü örgütün tüm saldırılarına rağmen Iğdır havalimanının yolcu trafiği her yıl artıyor.

- Terör belasını susturmak için tüm samimiyetimizle nasıl çırpındığımızı biliyorsunuz. Bir haftada 100 teröristi etkisiz hale getirdik.

- Kandan beslenen FETÖ'cü terör örgütünün 15 Temmuz gecesi yaptıklarını görmemezlikten mi geleceğiz?

"Tarih, katillerin sırtını sıvazlayanlarını utanç denizinde boğacaktır"

- Bölücü terör örgütü de aralıksız sürdürdüğümüz operasyonlar sayesinde tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Mücadeleye son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edeceğiz. TIR'lar dolusu silahlar sahiplerine dönünce ne yaptıklarını anlayacaklar. Tarih, katillerin sırtını sıvazlayanlarını utanç denizinde boğacaktır.

- Şu anda canilere verdikleri silahların Türkleri, Türkmenleri, Kürtleri, Arapları, Sünnileri, Azerileri katletmesinden herhangi bir sıkıntı duymuyorlar. İslam dünyasının en güzel şehirlerinin enkaza dönmesinden belki memnun bile oluyorlardır ama tarih evdeki hesabın çarşıya uymadığının nice örnekleriyle doludur. Son pişmanlık fayda etmez."

"Attığı iftiralarla yalanlarla milletimizin gözünde itibarını kaybetmiştir"

- Yalanı su gibi tüketen FETÖ'nün kara propaganda merkezine dönmüş ana hiyanet partisi ile karşı karşıyayız. Biz de mahkemeler de bunun yalanlarıyla uğraşmaktan usandık.

- Kurt köyünü değiştirir lakin huyunu değiştirmez. Bu da bizim tüm iyi niyetimize rağmen kötü huyundan vaz geçmedi. Bir ara şehitlerimizi şehit ailelerimizi bile istismar etti. FETÖ'cü ve Bylockcu milletvekillerini açıklayacağını söyledi ama açıklayamadı. Attığı iftiralarla, yalanlarla milletimizin gözünde itibarını kaybetmiştir.

- Son günlerde Cumhurbaşkanımızın yakınları yurt dışına para kaçırıyor diye iddialarda bulundu. Avukatlarım davaları açtılar, 3 milyonluk dava açılmış vaziyette. Buradan gelecek tazminatı zor durumdaki hanım kardeşlerimize koruma evi yapmak için kullanacağız.

"Bunun adı mitomanidir"

- Tıpta bu tür tiplerin, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Dedim ki 'Buna tıpta ne deniyor?' Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki 'Bunun adı mitomanidir.' Psikiyatriktir bu olay. Ne demek mitomani, onu da söyleyeyim, yalan söyleme hastası. Böyle bu. Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur."