Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4-5 kilometre kaldı Afrin'e giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gündüz gece yürümeye var mıyız? Sakarya hamdolsun yola çıktığımız günden bu güne bizi hiçbir zaman yanlız koymadı. Hep beraber olduk. Yalnız yürümedik bu yolda hep sizinle beraber yürüdük. Yine hep beraber yürüyeceğiz.

Mart 2019 mali seçimler hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri hazır mıyız? Bu bir kırılma noktası. 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Alt yapısı artık hazır işte karşımda. Burada sizden birşey istiyorum.

"4-5 kilometre kaldı Afrin'e giriyoruz"

Afrin'deyiz o teröristlere ne dedik? Rahat durun, rahat durmazsanız sizi inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da boğduk mu, Cudi de boğduk mu işte şimdi Afrin, Afrin'de de öğle sıralarında rakamları aldım 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz daha iyi olacak.4-5 kilometre kaldı Afrin'e giriyoruz.

"Ülkemize yan bakan teröristleri kovalıyoruz"

Biz işgalci değiliz, biz sadece ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin'de yine o teröristleri kovalıyoruz. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla kovalıyoruz. Sağolsunlar çok ciddi bir mücadele ile ÖSO ile birlikte kovalıyoruz.

Niye biz bu harekete Zeytin Dalı Dedik? Yani zeytin ve o emin beldeye emin olsun ki diyor Allah, bu belde öyle bir belde. İşte onun için bu beldeye böyle emin adımlarla yürüyoruz. Bu beldeyi adım adım sahiplerine teslim ediyoruz.

Teröristlere bekçilik yapanları iyi tanıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz gelin beraber DEAŞ'la terör örgütleriyle mücadele edelim dedik. Ama gidip teröristlerle beraber oldular silah mühimmat gönderdiler. Ey NATO sen ne zaman bizim yanımızda olacaksın? Biz NATO üyesi değilmiyiz? Diğer ortaklar da bu noktada ikili oynuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz dik durmaya devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber