Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Demircan'dan yangın hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı telefonla aradı.
Erdoğan, Demircan'dan olay hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı telefonla aradı.
Erdoğan, Demircan'dan olay hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA