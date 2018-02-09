Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebi Saadet Partisi'nden gelmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı karşıladı. Saat 14.30'da basına kapalı başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Biz sayın Cumhurbaşkanımıza uyum yasaları ile ilgili yaptığımız çalışmayı takdim ettik. Fikirlerimizi kanaatlerimizi söyledik. Son gelişmelerle ilgili olarak da bir fikir telakkisinde bulunduk." dedi.

Kaynak: TRT Haber