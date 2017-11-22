Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 14.55'te Rusya'nın Soçi kentine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Krasnodar Vali Yardımcısı Sergey Boldin, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pahomov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Soçi'ye geldi.

Karşılamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hazır bulundu.