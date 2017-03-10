Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi ardından Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi ardından Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesi ardından Türkiye - Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı.