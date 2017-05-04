Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya seyahatinin ayrıntılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü gazetecilerle gündeme ve Rusya seyahatine yönelik detayları paylaştı.

Erdoğan'ın Rusya seyahatinde Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması ve İdlib'de yeşil hat ilan edilemesi kararları alındı.

Erdoğan, "Çatışmazlık alanı sağlanırsa Suriye sorununun yüzde 50'si çözülmüş olur" dedi ve öşyle devam etti;

"Bu, idlib merkezli bir alan; İdlib vilayetinin yanında Halep’in bir kısmı, Humus’un El Rastan bölgesi, Şam kırsalı, Deraa kırsalı ve Kuneytra kırsalı buna dahil. temennimiz, 4 bölgede çatışmasızlık adımının atılması. bu sağlanırsa, Suriye’de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur diye düşünüyoruz. Rusya, İran, Türkiye ve ABD’nin de devreye girmesiyle, Suudi Arabistan ile Katar’ın da dahil olması neticesinde, sürecin terör örgütlerinden arındırılarak daha olumlu bir yaklaşıma geçmesi, süreci hızlandırabilir gibi bir düşünce var."

ABD ve Rus askerlerinin fotoğrafları

Cumhurbaşkanı, ABD ve Rus askerlerinin YPG’lilerle çekilen fotoğraflarının Putin'e sunulduğunu da belirtti.

Putin'in ise Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti oluşturulmasına olumlu bakmadığını açıkladı.

“Biz elimizdeki bütün verileri, tarih ve yer belirterek kendilerine verdik." diyen Erdoğan, şöyle devam etti;

"Sayın Putin bunları inceleyeceklerini ifade etti. Ağırlıklı olarak zaten Afrin’de olan şeyler bunlar. temenni ederim ki Rusya kararlı davranır ve olumsuz gelişmeler olmaz. Sayın Putin kuzey Suriye’de bir Kürt devleti oluşturulmasına olumlu bakmıyor. Oralardan ülkemize herhangi bir tehdit gelmesine müsaade edemeyiz. bunlar angajman kuralları içindedir. Ne gerekiyorsa yapılır ve de yapılacaktır.”

"Bir tek domateste anlaşamadık"

Soçi ziyaretinde tarıma ayrı bir parantez açıldı. Domates ihracatı hariç Rusya ile ticari kısıtlamalar kaldırıldı.

Erdoğan konuya dair alınacak önlemleri de anlattı ve şunları kaydetti;

"Bakanlarımıza domates konusunda da çalışma yapalım dedim. Bundan böyle ihracat sorunu çekmeyelim. Gerektiğinde serayı da tarlayı da iç piyasaya yönlendirebileceğimiz bir sistem kuralım. Soğuk hava depoları noktasında gerekli tedbirler alınmıyor. domatesin dayanıklılığı yok. bu sorunlar giderilirse domatesi vatandaşlarımıza daha ucuza ulaştırabiliriz."

"Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu sıkıntılı"

Erdoğan'ın gündeminde iç siyaset de vardı. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyaseti iyi okumamakla eleştirdi.AK Parti’deki yeni dönem için, "Şu gerçek ki böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş böyle gitmez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kılavuzu sıkıntılı. Kılıçdaroğlu, bu işleri siyaset temelinde iyi bilmiyor iyi okumuyor. Kendisine iyi danışmanlık da yapılmıyor. Çok ciddi yanlış açıklamaları oluyor. Bunlar da Türkiye’yi ana muhalefet yoksunu bir ülke haline getiriyor."

'Sadece kendisine bir tavsiyem var siyasi tarihi okusun öğrensin.' dediği Kılıçdaroğlu için ayrı parantez açtı.

Kılıçdaroğlu’nun, "Bu Fenerbahçe’nin kaptanını Fener’in maçına hakem yapmak gibi bir şey" cümlesini eleştirdi.

Erdoğan şunları kaydetti;

''Kemal beyin futbolla yakından uzaktan ilişkisi yok. Lefter’i kaleci olarak takdim eden kişiden bir şey olmaz. Önce kendi partisinin siyasi tarihini öğrenmesi lazım, onu da bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal’in hem partisinin başında, hem cumhurbaşkanı olduğunu bilmiyor. İnönü de aynı durumdaydı."

33 ay aradan sonra AK parti'ye tekrar üye olması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs'taki olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday gösterilecek. Yeni döneme dair ipucu vermedi ama "eksiklerimizi görmemiz gerekir" dedi.

Erdoğan şöyle davem etti;

"Şu bir gerçek ki artık ‘böyle gelmiş böyle gider’ diyemeyiz. Böyle gelmiş böyle gitmez. eksiklerimiz nelerdir, nerede hata vardır, bunlara bakmamız gerekecek. ‘bu hareket bizi dışladı’ dedirtmeme konusunda elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Tabii ki bunu yüzde 100 başarmak kolay değil."

Erdoğan , "belediye başkanlarının da yapması gerekenler var " dedi, "önemli olan gönüllere girmektir" diye de ekledi. "tüm teşkilatları bu hale getirmeyi başarmalıyız " mesajını verdi.