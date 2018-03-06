Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2 bin 401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İki lider, Doğu Guta’daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’de terör unsurlarına karşı Türkiye’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi.

Erdoğan ve Putin ayrıca, Türkiye, Rusya ve İran’ın nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul’da gerçekleştirecekleri üçlü zirveye dair görüş teatisinde de bulundu.

Kaynak: TRT Haber