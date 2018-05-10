Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. İki lider görüşmede ABD'nin kararının yanlışlığına işaret etti.

Görüşmede son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca görüşme esnasında Putin'e, 7 Mayıs'taki yemin töreniyle "Devlet başkanı" olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: AA