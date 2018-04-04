  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'i uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısının ardından, Putin ve Ruhani'yi uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putini uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin düzenlediği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Suriye konulu zirvede Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için "terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair" her türlü girişimi reddettiği vurgulandı.

Zirve sonrası yapılan ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani’yi uğurladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: vladimir putin, recep tayyip erdoğan, hasan ruhani, suriye
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