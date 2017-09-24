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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'nin referandum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, referandumun iptal edilmemesinin bölgede kaosu beraberinde getireceğine dikkati çeken iki lider, Irak'ın toprak bütünlüğüne büyük önem atfettiklerini vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ekim'de İran'a yapacağı ziyarete de değinildi. Söz konusu ziyaret vesilesiyle, 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'nın da icra edileceği belirtildi.

Etiketler: ruhani, iran, ırak referandum, ıkby referandum, erdoğan ruhani görüşmesi, cumhurbaşkanı erdoğan
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