Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize mitinginde halka sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Memleketimde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizde 81 tane güzel var ama bizim gözümüzde Rize hep bir tane. Memleketimi çok özlemiştim. Rize de bu evladını çok özledi. Ovit'in açılışını yaptık. Ben karşımda rekora koşan bir Rize görüyorum. Kimisi gelir ben şöyleyim der. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz.

- Biz iş yapmaya geliyoruz, laf değil. Onlara sorsan 16 sene önce nasıl bir Rize vardı inanın bilmezler. Bugün Rize sadece mitingimizi yapmak için gelmedim, aynı zamanda Karadeniz bölgemiz için tarihi bir ana şahitlik ettik. Bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasa projenin açılışını yaptık.

- 2012'de ilk kazmayı vurduğumuz Ovit tünelinin açılışını yaptık. Maaliyeti 1 buçuk katrilyon. 6 senede bitti. 14 buçuk km gidiş 14 buçuk km geliş. Dünyada benzeri az. Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk. Dün de TANAP'ı açtık Eskişehir'de. Hem Türkiye'ye faydası var hem Avrupa'ya. Bununla bir şey anlatmak istiyorum. Türkiye neler yapıyor onlar neyle uğraşıyor.

- Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini kurtarmanın hesabını yaparken biz Rizeli kardeşlerimizi yol eziyetinden kurtardık. O ABD'den yeni telefonu bekleye dursun biz TANAP'ı açtık. Tarihte ilk kez Hazar doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını sağladık. Bu ABD ile uğraşırken bay Kemal başka Muharrem başka konuşuyor.

- Kandil'e operasyon yapamayacaklar diyor. Senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik. Kandil'de. Gerekirse Sincar'da. Bunlar bize Afrin'e girmeyin, Cerablus'a girmeyin demişlerdi. Biz girdik. Afrin'de 4600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Bay Kemal, Muharrem biz buyuz.

- Çıkmış diyor ki ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk. Ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiç bir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm. Bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik.

- Adalet Bakanlığı'na 4 tane hukukçu gönderdiler, evrakları incelediler. Kemal beye bunlar geldi. Bay Kemal'de şunu söyledi evrakları incelediler bende okudum gördümki FETÖ'nün Türkiye'ye gönderilmesi noktasında ABD üzerine düşeni yapmıyor. Her zaman doğruyu söylemez, burada söyledi. Biz doğruluktan yanayız, dürüstlükten yanayız.

- Muhalefet şehit hastanelerini, havalimanlarını kapatmayı vaadederken biz ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük. OECD ülkeleri arasında 1. sıraya çıkardık. Bunu da beğenmiyor. Esnafa diyorki senin cebindeki para büyüdü mü? Bu kadar işsize imkan sağlayan bu hükümet değil mi? Sen ekonomiden anlamazsın.

- Bay Muharrem HDP sempatizanlarıyla miting yaparken biz ABD ile anlaşıp Münbiç'i terör örgütünün zulmünden kullandık. Engellemelere rağmen diplomatik başarıya imza attık. Ülkemizin en büyük açığı muhalefet açığıdır. Çapsız muhalefet milletimizin paçasından çekiyor.

- Türkiye bütün amacı yıkmak, sabote etmek olan bir muhalefeti haketmiyor. Milletimiz darbelerin, antidemokratik güçlerin yanında saf tutan muhalefeti de istemiyor. Türkiye'de ilerlemeyen tek şey muhalefetin kalibresi ve kalitesi. Bu ülke sözleriyle icraatlarıyla taban tabana zıt iki yüzlü muhalefeti haketmiyor.

- İnce muhafazakar kesime masum gözükmek için kırk takla atıyor. En başarılı olduğu alan, cuntacılık, darbeseverlik. Vatandaşın özgürlük alanını genişleten uygulamalara en çok karşı çıkan Bay Muharrem'dir. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Bunun üzerine darbe heveslisi medya organları manşetleri attı.

- CHP'de hemen laiklik üzerinden toplumumuzun bazı kesimlerini kışkırtmaya kalktı. Soluğu AYM'de aldılar. İçinde bay Kemal'de var Muharrem'de. AYM'de maalesef tamamen ideolojik bir tavırla düzenlemenin iptaline karar verdi. Bay Muharrem TRT'de çalışan bir hanım kardeşimizin bere takmasına bile hazmedemedi.

- O gün başörtüsü özgür olmasın diyen Bay Muharrem bugün taklalar atıyor. Özgürlükten bahsediyor. Biz senin evvelini neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, omurgasızlık, ikiyüzlülüktür. Pensilvanya'dan aldığının akıllarla milletin aklını çelemezsiniz. Benim vatandaşım adamın siciline bakar, icraata bakar.

Kaynak: TRT Haber