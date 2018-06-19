Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine, senin sıcak yüreğine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van. Sizleri gönülden selamlıyorum Van. Buradan sizler aracılığıyla Van’ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarını gönderiyorum.

"Burada halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz"

Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor. Büyükşehir belediyesi bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bunların sizlere hizmeti oldu mu?

"Hizmet için kullanılması gereken paraları Kandil'e teslim ettiler"

Terör örgütünün yanaşmaları size hizmet etmek için kullanılması gereken paraları Kandil’e, örgüte teslim etti. Şu anda valimiz Van’da belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Hamdolsun şimdi yolda gelirken bakıyorum. Yollar pırıl pırıl, daha iyi olacak. İstanbul’da Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı neyse Van’da da o olacak. Tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık.

Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan, istismar siyaseti yaptı. 24 Haziran Van’ımız için de bir dönüm noktası olacak.

"Van aslına hücum ediyor inşallah"

Van, güçlü Meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Van, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Vakit Van vakti diyor muyuz? İşte benim bildiğim, tanıdığım, meftun olduğum Van bu. 20 yıl önce ben Van’a geldiğim zaman işte bu tabloyu görüyorum. Şimdi yeniden Van aslına hücum ediyor inşallah. Bu terör örgütleri benim Van’ıma çok çektirdi, benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi.

"Onlar yakar, yıkar, biz yaparız"

Son 16 yılda Van’a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bunun 16 katrilyonu sadece depremde. Size aşığız ya, Van’ı seviyoruz ya. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet. Edremit’e bakıyorum güzelliğe bak, Erciş’e bakıyorum, bir batı şehri. Eğitimde 8758 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. 2 yıla kadar 800 kişilik bir yurt binası daha yapılacak. Bizde laf yok icraat var icraat.

TOKİ konutlarını kira fiyatlarından bile düşük bedelle sizlere verdik. PKK ne yapıyor yakıyor, yıkıyor. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz. Onlar yakar, yıkar, biz yaparız.

"Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler"

"CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinin ağzından duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok, bu sadece bizim derdimiz. Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Hamdolsun milletimizle birlikte hepsinin üstesinden geldik.

"Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız"

Teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bunlar önemli ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var, huzur. Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız.

"Siz benim kardeşimsiniz"

Van 24 Haziran’da küllerinde doğrulacak, yeniden bir destan yazacak. 2 hafta önce Diyarbakır’daydım. Orada da çok farklı bir hava gördüm. Bizim tek bir amacımız var 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla sizlere de hizmet etmektir. Siz benim kardeşimsiniz. Sizin Kürt olmanız, Türk olmanız, Boşnak, Laz, Çerkez olmanız beni ilgilendirmiyor. Beni yaratan Allah sizleri de yarattı. O yüzden yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Sevmemek mümkün mü?

Demokraside ve ekonomide Van’la birlikte Türkiye’yi en gelişmiş ülkelerden biri yapmak için çalışıyoruz.

"Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor?"

Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Özgürlüklerden taviz yok, geriye dönüş asla söz konusu değil.

"Hiçkimsenin Türkiye'yi yeniden terör bataklığına döndürmesine izin vermeyeceğiz"

Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur.

Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, en gaddar, en zalim insanları haline dönüştüğünü gördünüz değil mi? Her fırsatta 'Kürtlerin hakları' diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmadılar.

kaynak: TRT Haber/AA