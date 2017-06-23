Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Türk Akım'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de, Rusya'nın Anapa şehrindeki "Pioneering Spirit" adlı boru inşaat gemisinde Türk Akım Projesi'ne ilişkin incelemelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projesi'nin ülkeler için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Bugünlere kolay gelinmemiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Türk Akım olmak üzere, yürütülen projelerin son dönemde her alanda gelişen ilişkilerin adeta sembolü olduğunu vurguladı.

Türk Akım Projesi için büyük emek harcandığını aktaran Erdoğan, "Bugünlere de kolay gelinmemiştir." dedi.

Erdoğan, "Türk Akım sayesinde halihazırda Batı Hattı ve Mavi Akım Hattı üzerinden ülkemize gelen Rus doğalgazının herhangi bir ülkenin iletim sistemine bağımlı olmadan doğrudan Türkiye'ye iletilmesi sağlanacaktır. Türk Akım Projesi, enerjinin uluslararası ilişkilerde bir çatışma sebebi değil, barış için birleştirici bir araç olması gerektiğini savunan dış politikamızın ve kazan-kazan anlayışımızın güzel bir sembolüdür." diye konuştu.

"Bu proje, tarihi niteliktedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün aynı geminin üzerinde bir arada olmayı da çok arzu ettiğini belirterek, "İleride başka vesilerle yine bu birlikteliği gerçekleştiririz." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü bu proje, tarihi niteliktedir. Kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 2 bin 200 metre derinlikte sondaj yapılacak olan bu adım, gerçekten çok çok önemli bir vasıf ve dünyanın ilki. Bununla birlikte ben bu projenin de ötesine geçeceğimize yürekten inanıyorum. Değerli dostum, sizinle bizim ortak bir özelliğimiz var. Bizler, çıtayı yükseltmeyi seven liderleriz. Zira ülkelerimizin, insanlarımızın ve ortak coğrafyamızın daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde, çok daha kapsamlı, çok daha büyük projelere de birlikte imza atacağız."

"Projedeki ilk üniteyi en kısa zamanda devreye alabiliriz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türkiye ile Rusya arasında yürütülen iş birliğinin, diğer birçok ülkeyle yürütülen iş birliği seviyesinin üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye ile yürüttükleri projelerin de başka ülkelerle yürütülmediğine işaret etti.

Diğer ülkelerle yıllar süren koordinasyon sürecinin Türkiye ile kısa bir süre içerisinde hızla çözüme kavuştuğunu vurgulayan Putin, "Türk Akım Projesi'ne ilişkin hükümetler arası anlaşma 7 ay önce imzalandı. Birkaç aylık süre zarfında projede inşaat başladı. Bu, sizin şahsi desteğiniz sayesinde gerçekleşiyor ve bu konuda size teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Putin, önümüzdeki yıl proje kapsamında ilk hattın, 2019’da da ikinci hattın tamamlanmış olacağını vurgulayarak, "Projeyle ilgili anlaşmamız gereken bazı başka noktalar daha var. Hattın Türkiye'ye giriş noktası ve çevresel konuları gibi. Ancak şu andaki tempomuzla devam edersek, tüm planlarımızı zamanında gerçekleştiririz. Türkiye üzerinden Doğu ve Güneydoğu Avrupa'ya doğalgaz göndermeye hazırız. Ortaklarımızın buna ilgi duyduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Santrali

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 49 yıllık üretim lisansı verilmesi konusunda da teşekkürlerini sunan Putin, "Akkuyu konusunda da aynı tempoda ilerlersek, projedeki ilk üniteyi en kısa zamanda devreye alabiliriz." dedi. AA