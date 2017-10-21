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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

TRT Moskova muhabiri Barış Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gece geç saatlerde telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini iki liderin, görüşmede, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulunduğunu. Başta İdlib olmak üzere Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan iki liderin, Astana sürecini de ele aldıklarını bildirdi.

Kremlinden yapılan açıklamada ise; İki taraf Rusya ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilişkilerin mevcut durumundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ankara'da 28 Eylül 2017 tarihinde ticari ve ekonomik alan başta olmak üzere varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, Putin, erdoğan putin görüşmesi, cumhurbaşkanı erdoğan
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