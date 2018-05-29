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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye’nin yanı sıra, başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı

İki lider, Suriye’de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ettiler. Sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için rejimin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini belirten iki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladılar.

"Suriye çatışma sahası haline dönmemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’yle ilgili siyasi süreçte, PYD/YPG ve söz konusu terör örgütünün güdümündeki gruplara yer verilmemesi gerektiğine de değindi. İki lider, Suriye’nin İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini belirttiler.

Yerli paraların kullanımının önemine işaret edildi

Görüşmede, Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin yanı sıra TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ndeki ilerlemelerin de memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, giderek daha da gelişmekte olan ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine de işaret ettiler.

Kaynak: TRT Haber

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