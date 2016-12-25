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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider, Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Putin'e, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili olarak başsağlığı dileklerini de iletti.

Telefon görüşmesi esnasında, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in de hazır bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: suriye, Putin, Halep, erdoğan putin görüşmesi, cumhurbaşkanı erdoğan
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