Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Doğu Guta'yı görüştü

Suriye'de Esed rejiminin Duma ve Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı dünyanın gündeminde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, o saldırıları telefonda konuştu.
Erdoğan, Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini iletti.
Görüşmede, sivil ölümlerin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.
İki liderin, geçen hafta Ankara'da gerçekleşen Suriye zirvesinden duydukları memnuniyeti de konuştu.
Kaynak: TRT Haber