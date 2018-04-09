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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini iletti.

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:17





