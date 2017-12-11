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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile akşam Beştepe'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile saat 18.30'da Beştepe'de biraraya gelecek.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile saat 18.30'da Beştepe'de biraraya gelecek. İki lider son 1 ayda üçüncü, bu yıl içinde yedinci kez görüşüyor.

İki liderin gündeminde ABD'nin Kudüs provokasyonu var. Erdoğan ve Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından perşembe akşamı telefonda görüşmüştü.

Bir kez de yüz yüze ABD'nin Kudüs provokasyonunu değerlendirecek olan iki lider, Ortadoğu'da krizin tırmanmaması konusunda hemfikir. İstikrar ve barışın sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.

Erdoğan ve Putin'in gündeminde Suriye'deki son durum, İdlib'teki çatısmasızlık bölgesi, olası Afrin operasyonu da var. Ayrıca ortak enerji projeleri de görüşülecek.

Putin, Ankara ziyaretinin ardından Mısır'a geçecek, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Trump, rusya, Putin, kudüs, israil, cumhurbaşkanı erdoğan, abd
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