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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Rus lideri taşıyan uçak, 19.02'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i karşılama heyetinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. 

Erdoğan ve Putin, 19.45'de baş başa görüşmeye geçti.

İki lider son 1 ayda üçüncü, bu yıl içinde yedinci kez görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ayrıntılar geliyor

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