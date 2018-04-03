Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonları başarıyla atlattık, ilişkiler çelikleşti

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbaşa görüşme ve Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrasında Türkiye ile Rusya arasında 4 anlaşma imzalandı. Ardından iki lider kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile geçmişte yaşananları hatırlattı.

"Bazı sınamalarla karşı karşıya kaldık. Bazı çevrelerin Türk-Rus işbirliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk. Hamdolsun ilişkilerimiz bu zorlu sınavları atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili ilişkilerimiz su verilmiş demir gibi çelikleşti. İmzalanan 4 anlaşmanın ilişkilerimizi perçinlediğine inanıyorum, başarıyla atlattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bitti o iş, biz bu defteri kapattık"

- S-400 füzeleriyle ilgili konu tamamen Türkiye'nin kendi kararıdır. Bunlarla alakalı anlaşmamızı yaptık. Bitti o iş. Biz bu defteri kapattık.Teslimatı erkene almak suretıyle Rusya bize olan samimiyetini güçlü hale getirmiştir. Dostumuz Rusya'ın olumlu yaklaşımıyla birlikte bu iş tamamlanmıştır. Teslimat erkene çekilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. https://t.co/zXUqfCWJup pic.twitter.com/wKqbN905RO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2018

"Erkene çekme konusunda mutabakata vardık"

- S-400'ler konusunda mutabakatımız var. Ortak şirketler fiyatta, üretimde mutabakatı sağlıyorlar. Erkene çekme konusunda da sorun yok onda da mutabakata vardık. Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de işbirliğimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu gördük.

"Ticaret hacmimiz 22 milyar doları aştı"

- Başbaşa ve heyetlerarası yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi gözden geçirdik. Siyasi diyaloğumuz ekonomik alanada sirayet ediyor. Geniş alanda bir görüşme ve görüşmeler zincirini ele alma fırsatını bulduk. Ticaret hacmimiz yüzde 32 arttı. 22 milyar doları aştı. Hedeflerimiz çok daha yüksek. Hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak.

"Santral 20 milyar doları aşacak bir yatırım"

- Bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini attık. İlk aşamasını 2023 yılına kadar tamamlamayı istiyoruz. Çok daha hızla, seri gidip öne çekmenin gayret içerisinde oluruz. Belirnen rakam 20 milyar dolar civarında ama bu onu da aşacak bir yatırım. Böyle bir yatırımın ülkemize kazandırılmasında değerli dostumun emekleri oldu. Türkiye enerjisinin yüzde 10'nu temin etmiş olacak. TürkAkım'ın inşası devam ediyor. 2 hattıyla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor.

"Rus vatandaşların sayısı 4,7 milyona ulaştı"

- 2019'da Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm etkinlikleri önem taşıyor. 2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz. 2017'de misafir ettiğimiz Rus vatandaşların sayısı 4,7 milyona ulaştı. Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Rus federasyonundan gelen turistler birinci sırada. 6 milyona ulaşması hedefleniyor. Vizesiz seyahatin başlamasını arzu ediyoruz.

"Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktardım"

- Suriye dışında bazı bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'de sivil can kayıplarının önüne büyük oranda geçtik. Atılabilecek ilave adımları görüşme imkanı bulduk. Üçlü zirve toplantısında bu sürecin Astana görüşmelerinin seyrini ele alacağız. Zeytin Dalı Harekatı'nı da istişare ettik. Afrin operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktardım. Ülkemizin güvenliği yanında Suriye'nin toprak bütünlüğü için yapıldığını vurguladım. Beraber çalışmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması için beraber çalışmayı sürdüreceğiz. https://t.co/zXUqfCWJup pic.twitter.com/l40TZhlyDp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2018

"Suriye'nin geleceği proje terör örgütlerine bırakılamaz"

- Suriye'nin geleceğinin proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. İşbirliğimizi devam ettireceğiz. Türk Rus ilişleri büyük gelişme gösterdi. Bu işbirliğinden tüm bölge istifade etti.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor"

- Cumhurbaşkanıyla görüşmemizde ikili işbirliğimizin temel konularını ele aldık.Siyaset, güvenlik, ekonomi, kültürel alanda işbirlikleri ele aldık. İleriye dönük temel hedeflerini atmış bulunuyoruz. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Geçen sene 8 görüşme yaptık. Ticari ve ekonomik, yatırım alanında işbirliğimiz ilgi odağı haline geldi.

"Ticaret hacmimiz 22,1 milyar dolara ulaştı"

- Büyük bir memnuniyetle 2017 senesinde Rus Türk ticaret hacmi artmış bulunuyor. 22,1 milyar dolara ulaşmış bulunuyor ticaret hacmimiz. Türkiye 3. sıraya geçti. Türkiye ticari ortaklarımız arasında 7. sırada. Karşılıklı yatırımları artırmak istiyoruz. Türkiye'de ilk güç nükleer güç santralini kuruyoruz. Ortak hedefimiz 2023'te ilk reaktörün devreye girmesi.

"Vizenin kaldırılması konusunu da görüştük"

- TürkAkımı ile ilgili deniz kısmıda iki ayrı hat kuruldu. Kara kısmını da döşemeye başlayacağız. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın gaz piyasasını doyuracağız. Vizenin liberalleşmesi konusunu da görüştük. Kaldırılması için neler yapılabilir bunları da konuştuk. Suriye meselesinin çözümünü de görüştük. Görüşme sürecinin güçlenmesi için neler yapılabilir bunlar konuşuldu. Yarın Ruhani ile tekrar ele alacağız. Rus-Türk ilişkilerimizin artırılması her iki ülkeninde çıkarınadır.

Rusya Devlet Başkanı Putin: TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız.https://t.co/zXUqfCWJup pic.twitter.com/oAdEQtHQfe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2018

"Türkiye bizim için çok önemli bir ortağımız"

- Uluslararası ilişkilerde provokatif unsurlar yok. İlişkilerimiz çok yapıcı ve verimli. Avrupalı meslektaşlarımızla Kuzey Akım ikinci hattının kurulmasıyla ilgili uzun yıllardır görüşme içindeyiz. Bu görüşmeler devam ederken Türkiye ile benzeri bir projeyi neredeyse tamamlamış bulunuyoruz. S-400 Hava Savunma Sistemlerinin Türkiye'ye teslim süresini kısaltma kararı aldık. Türkiye bizim farklı açıdan çok önemli bir ortağımız. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zedeleyecek bir sorun görmüyorum.

Rusya Devlet Başkanı Putin: S-400 Hava Savunma Sistemlerinin Türkiye'ye teslim süresini kısaltma kararı aldık.https://t.co/zXUqfCWJup pic.twitter.com/y7mv4dW0Sn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Nisan 2018

"Skripal olayıyla ilgili nokta koyulacak"

- Uluslararası değerlendirmelere göre bu vakada kullanılan maddeler dünyanın 20 ülkesinde imalatı yapılabiliyor. İngiltere birkaç ay lazım dedi. Bu sinir gazının ülkesini tespit edemediklerini söylediler. Rusya karşıtı bir kampanya hızlı bir şekilde yapıldı. Yarın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün toplantı yapılması için girişimde bulunacağız. Skripal olayıyla ilgili nokta koyulacak. Biz kapsamlı bir soruşturma istiyoruz. Biz de katılmak istiyoruz. Rusya soruşturma komitesi bir dava açtı. Bizde gerekli soruşturma Rusya içerisinde yapacağız.

"Hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak"

- Suriye ve bazı başka ülkelerle işbirliğimizi yapıyoruz. Oradaki hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak ve terör yuvalarını imha etmek. Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ve yapacağız. Suriye meselesiyle ilgili Kürt halkı Suriye'nin vazgeçilmez bir parçasıdır. Suriye'nin geleceğinde kendi yerini bulma hakkına sahiptir. Tüm süreçler azami şekilde koordine edilmeli. Tüm taraflar uyum içerisinde çalışmalı. Suriye halkı geleceğine karar vermeli.

"Herhangi bir sınırlama yok"

- S-400 füzelerinin öne çekilmesi konusunda Türk partnerlerimizin ricası oldu bizde değerlendirdik. S400'lerde ortak imalat ve teknoloji ihracatı güven meselesi değil, tamamen ticari bir meseledir. Herhangi bir sınırlama yok.

Kaynak: TRT Haber