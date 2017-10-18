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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Silvayı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva
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