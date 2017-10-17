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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.00'da Polonya'ya hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonyaya hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Polonya'ya gitti. AA

Etiketler: polonya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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