Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Bugünleri tüm insanlık barışına, refaha kapı aralamısını temenni ediyorum.

- Türkiye güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor.

- Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan FETÖ, Türkiye'nin terörle mücadelesine çok büyük darbe vurdu. Bu hain yapı terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok yönteme başvurdu.

- Ülkeyi tekrar 70'lerdeki gibi kardeş kavgasına sürüklemek içn toplumumuzun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar.

- 7 Şubat MİT kriziyle başlayan, 17-25 aralık girişimiylşe devam eden ve 15 temmuzda sahneye çıkan bu hain girişimle millet ve devlet olarak çok büyük bir zorluk aştık.

- Vatanına, devletine, yeminine sadakat gösteren tüm polislerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

- Sizler devletimizin en zor gününde sergilediğiniz milli duruşla vatandaşlarımızın hafızasında unutulmayacak bir yer edindiniz.

- Güvenlik birimlerimizi FETÖ virüsünden arındırmak için dikkatli ve titiz bri çalışma yürüttük. FETÖ ile mücadelede hukuk ve adaletten ayrılmadık. FETÖ ile mücadeleyi sürdürmezsek şehitlerimiz haklaırnı helal etmezler.

- Şayet bugün çetelerle, uyuşturucu tacirleriyle çok daha iyi mücadele yürütülüyorsa sebebi, devletin içindeki hainlerden temizlenmesidir.

- Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Böylece, ülkemiz için fedakarca görev yapan siz polsilerin emeklerini, emekliliğinde de almalanrını sağlıyoruz. 25 hizmet yılının üzerinde hesaplandığında polisleirmizin emeklilik maaşlaırnda net 533 liralık, emeklilik ikramıiyelerinde net 127 bin liralık bir artış geliyor. Hizmet süresi arttıkça bu sayı giderek artıyor.

- Aynı şekilde öğretmen, hemşire ve din görevlilerimiz de benzer rakamlarla bu artıştan faydalanacaklar. Toplamda 1 milyon 462 kişiyi ilgilendiren bu düzenleme ile emeklilerin dul eşlerini de kapsıyor.

- Türkiye artık vatandaşları arasında ayrımcılık yapan eski Türkiye değildir. Türkiye kaynaklaırnı artık belli bir kesime aktaran bir ülke de değildir.

- Biz geçmişte olduğu gibi sadece vesayeti kendine kalkan yapan bir avuç seçkinin refah ve huzuru için değil, 81 milyon insanımızın geleceği için çalışıyoruz.

- Ülkemiz 24 haziran'da seçime gidiyor. Seçim güvenliğinin sağlanması konusunda en büyük görev siz güvenlik görevlilerimize düşüyor. Ordaki bütün oylaırn namusu size emanet, ben size inanıyorum.

- Gerek propaganda gerekse seçim gününde herhangi bir zaafiyetin oluşmasına müsaade etmeyeceğinize ben güveniyorum.

- Bize kimse demokrasi dersi vermesin. Bu konuda Türkiye örnektir. Bugüne kadar sandığa asla gölge düşürmedik ve asla düşürülmesine izin vermedik. 24 Haziran seçimlerinde de aynı demokratik dolgunluğu gerçekleştireceğimize inanıyorum.

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