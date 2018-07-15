Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pensilvanya'daki ahtapotun kollarını kestik

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Karanlık geceyi aydınlığa ulaştıran şehitler unutulmadı.

Şehitler Makamı'nda dua edildi

Şehitler Köprüsü'nde yapılan Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi, daha sonra anma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"FETÖ'cüler karşısında kanlarıyla destan yazdılar"

- Bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın bekası, huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları tekrar yad ediyorum. Gazilerimize cesaretleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"Hiçbir başarı altın tepside sunulmaz"

- Bugün derin bir kederi hemde büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. 251 vatandaşımızı bir gece kaybetmenin üzünütünü yaşarken, diğer taraftan da eşine az rastlanır direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bedel ödenmeden hiçbir başarı elde edilmez. Her zaferin gerisinde fedakarlık, azim, dirayet, cesaret vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün hem derin bir kederi, hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. #MilletinZaferihttps://t.co/lqXEAgH5ug pic.twitter.com/hUzIupOAks — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

"15 Temmuz zaferi fedakarlığın eseridir"

- Çanakkale zaferimizle, İstiklal haribimizle çok yakından şahidiz. Kurtuluş savaşında bu milletin istiklali için binlerce yiğidin kanı döküldü. 15 Temmuz zaferi fedakarlığın eseridir. Milletimizin direnişi yanında tanklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.

"15 Temmuz tüm Türkiye'nin zaferidir"

- Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz demokrasi mücadelesinin adıdır. 15 Temmuz tüm Türkiye'nin zaferidir. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti cesareti ve dirayeti ile bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala diri olduğunu gösterdi. #MilletinZaferihttps://t.co/lqXEAgH5ug pic.twitter.com/99dMABKvvs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

"Türk milleti 15 Temmuz gecesi darbecileri püskürttü"

- Milletimiz canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak namahrem elin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet vücudunu F-16'lara siper etti, yılmadı, usanmadı. Onlar bir şeye inanmıştır. Türk milleti 15 Temmuz gecesi darbecileri püskürtmüştür. FETÖ'cü alçaklara şu köprüyü dar etti. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına izin vermemiştir.

"Çanakkale ruhunun hala diri olduğunu gösterdi"

- Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. Türk milleti cesareti ve dirayeti ile bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala diri olduğunu gösterdi. İstiklal için kıyam ettik kıyam. 15 Temmuz insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Temmuz zaferimizde Türkiye'nin önünde yeni kapılar araladı.

"Türkiye'yi tüm cephelerde güçlendirdi"

- Şehit kanları bağımsızlığımzı korumanın yanında, milletimizin birliğini pekiştirmeye vesile oldu. Yenikapı mitingi ile bu dayanışma iklimi terör vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye'yi tüm cephelerde güçlendirdi. Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatını tasfiye sürecini hızlandırırken yurt dışında da başarılı terör operasyonları gerçekleştirdik.

"Bu toprakları FETÖ'cü alçaklara dar ettiniz"

- Sınırlarımızdaki terör tehdidini kaynağında bertaraf ettik. 15 Temmuz gecesi bu toprakları FETÖ'cü alçaklara dar ettiniz. Bu milletin huzurunu kaçıranlar bizleri bulacak, ordumuzu, polisimizi bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde artık sabotajlara maruz kalmadan başarılı şekilde mücadele ettik. Türkiye'yi vesayetin boyunduruğundan kurtaracak yeni yönetim sistemine geçtik.

"Asla unutulmayacak, unutturmayacağız"

- Bu sistemle birlikte Türkiye'nin dünyada sıçrayışını göreceğiz. Yeni sistemle milletimizi hayaliyle buluşturduk, çağ atlattık. Ülkemizde darbe defterini açılmamak üzere kapattık. 15 Temmuz bizlere kimin kara gün ve iyi gün olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. 15 Temmuz asla unutulmayacak, unutturmayacağız, tarihe kayıttır. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri unutmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkemizi büyük bir çileden kurtardık. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. #MilletinZaferihttps://t.co/lqXEAgH5ug pic.twitter.com/OBCo3Ukkyk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

"FETÖ ile mücadeleyi aralıksız devam ettireceğiz"

- Ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikleri silinmeyecektir. Kimin kimlerle iş tuttuğunun farkındayız. Umutlarını FETÖ'cü cuntaya bağlayanların nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını biliyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadeleyi aralıksız devam ettireceğiz. Azerbaycan ve Ukrayna'dan geldi. Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik. #MilletinZaferihttps://t.co/lqXEAgH5ug pic.twitter.com/yQpjiN55S7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

"Milletimize kurşun sıkanlar en ağır cezalara çarptırılıyor"

- 80'in üzerinde firari elebaşlarını getirdik. Milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Tanklara alkış tutanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de tankların arasından çıkıp belediyeye sığınanları asla unutmadık, unutmuyoruz. Bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşayan kahramanlıkları da unutmayacağız.

"Darbecilere meydan okuyanları hafızamızdan çıkarmayacağız"

- Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemir'leri, Abdullah Tayyip Olçok'ları, 52 yiğit özel harekat polisimizi unutmayacağız. Darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, ellerinde bayraklarla namluların üzerine yürüyen gençlerimizi hiçbir zaman hafızalarımızdan çıkarmayacağız. İradesine ve meşru hükümetine sahip çıkanları unutmayacağız.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız"

- (İdam tezahüratı) Bu millet asil, cesur bir millettir. Bu millet hürriyetine, canı pahasına çıkan bir millettir. Bunların hepsi müzakere masasında. Müzakete edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, hesabını soracağız. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyacak kimse yok. Şehitler müzesi yapıyoruz, tüm şehitlerimizin hatıralarını burada sergileyeceğiz. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz vari acılar yaşatmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur. #MilletinZaferihttps://t.co/lqXEAgH5ug pic.twitter.com/aN9oJtJ4AR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

Bayraklarla akın ettiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu.

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti.

Kaynak: TRT Haber, AA