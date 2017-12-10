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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, sivas kongre, AK Parti
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