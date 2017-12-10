Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
-
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
-
Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı başladı
Filistinli satıcıdan elma çalan İsrail askeri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
On binlerce İsrailli Netanyahu'yu protesto etti
Bahreynli heyetin İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği iddiası