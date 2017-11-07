Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
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